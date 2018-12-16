РИАМО - 16 дек. На 18:00 на выборах в совет депутатов в городском поселении Черкизово Пушкинского района приняли участие 602 человека, явка составила 38,36%, сообщается в Twitter-аккаунте Мособлизбиркома.

«В Черкизове выборы и хорошая явка избирателей. Общее количество избирателей – 1569, из них проголосовало на 18:00 на УИК 2474 - 267, а на УИК 2475 - 335 избирателей. Таким образом, явка составляет 38,36%», — говорится в сообщении.

В воскресенье в Черкизове проходят выборы в совет депутатов. Решение о проведении выборов принято в связи со вступлением в законную силу 1 октября 2018 года решения Московского областного суда. Суд признал неправомочным состав совета депутатов Черкизова, избранный на муниципальных выборах 14 сентября 2014 года.

В совет избираются 10 депутатов по двум многомандатным избирательным округам. Организует выборы избирательная комиссия городского поселения Черкизово.