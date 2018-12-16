РИАМО - 16 дек. Гости столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут попробовать черные чебуреки, сет «Привет из СССР», пирожки с соленым огурцом, лепешки с сыром, трюфелем и перепелиным яйцом и другие необычные блюда, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Какой же Новый год без праздничных угощений? На главном городском зимнем фестивале «Путешествие в Рождество», что проходит на 78 площадках по всей столице, гостей ждет множество вкусных и необычных блюд! В меню ресторанных шале – блюда из мяса, рыбы и овощей, самые разнообразные пироги, блины с сытными и сладкими начинками и даже омлеты и каши», — говорится в сообщении.

В фестивале принимают участие 96 столичных ресторанов и кафе.

Так, на улице Кузнецкий мост можно будет попробовать пирожки с капустой и пирожки с соленым огурцом от ресторана «Кафе Пушкинъ», лепешки с сыром, трюфелем и перепелиным яйцом от ресторана «Фаренгейт», приготовленные по старинным русским рецептам пирожки с тыквой, пшеном и с телячьим осердием из ресторана «Матрешка», легендарные мясные пирожки по древнему кантонскому рецепту от ресторана «Турандот».

«На Тверской площади приглашаем попробовать самые любимые блюда жителей европейских стран: венский шницель, пасту с вялеными томатами, паэлью из морепродуктов, приготовленную на огне. На сладкое можно взять марципаны с кремовой начинкой, кайзершмаррн с повидлом (австрийский мучной десерт) или испанские заварные трубочки чуррос», — добавляется в сообщении.

Хиты советского праздничного стола можно попробовать на площадке в Кузьминках: рыбу под маринадом, заливное из курицы, кулебяку с капустой и яйцом, бутерброды со шпротами. Можно также заказать новогодний сет «Привет из СССР»: три бутерброда-тапас с селедкой на обжаренном бородинском хлебе, картофельные шарики, квашеная капуста и мандарин – за 200 рублей.

На Городецкой улице гостям фестиваля предложат уникальные «черные чебуреки» (в состав входят чернила каракатицы). Здесь также готовят паэлью из курицы, коптят скумбрию на ольховых опилках и подают швейцарское блюдо из расплавленного сыра – раклет.

Главный московский зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве – в центре, округах, а также в городских парках – посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии.

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