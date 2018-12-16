РИАМО - 16 дек. В подмосковном Сергиевом Посаде пьяное застолье закончилось поножовщиной, женщина несколько раз ударила ножом в грудь и живот своего сожителя, он госпитализирован, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятнадцатого декабря в 16:05 в дежурную часть УМВД из дежурной части отдела полиции по городскому округу Ивантеевка МУ МВД России «Пушкинское» поступило сообщение о том, что 15 декабря в 03:47 в ЦГБ с проникающими ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости самостоятельно обратился мужчина 1984 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление задержана сожительница пострадавшего 1983 года рождения., которая 15 декабря в 00:05 в одной из квартир дома на Новоугличском шоссе в городе Сергиев Посад после распития спиртных напитков, в ссоре, причинила ему телесные повреждения.

Собеседник агентства отметил, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».