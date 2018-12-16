РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Жители подмосковного Подольска в ходе митинга в воскресенье приняли резолюцию о сохранении центрального рынка и рабочих мест, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На площади Генерала Еремеева у Дворца культуры «Октябрь» прошел митинг, посвященный переносу центрального рынка, который находится на улице Матросская, и строительству вместо него нового торгово-развлекательного центра. В рамках мероприятия участники приняли резолюцию.

«Сегодня мы провели митинг, в котором приняли участие около 20 человек. Самое главное, что мы приняли резолюцию, в которой потребовали на данном этапе сохранить центральный рынок, а также дать гарантии, что если его будут в будущем сносить и переносить, то люди рабочие места не потеряют, а аренда не сильно подорожает», - сказал организатор мероприятия Михаил Чириков.

Он отметил, что также на митинге подняли вопрос удаленности нового рынка.

«Потому что временный сельскохозяйственный рынок планируют построить в микрорайоне Кузнечики, а туда будет не всем удобно добираться», - добавил Чириков.

Он уточнил, что активисты планируют в конце января 2019 года провести еще один митинг, посвященный данному вопросу, но уже с работниками рынка и жителями.

В 2019 году планируется начать реконструкцию центрального розничного рынка. Взамен устаревшего сооружения будет построен современный торгово-развлекательный центр. Внешний вид здания центрального рынка Подольска, а также прилегающая территория перестали соответствовать центральной части города. В целях соблюдения интересов жителей горокруга и местных производителей сельхозпродукции власти приняли решение о размещении временного сельскохозяйственного рынка вблизи поселка Кузнечики.

На месте центрального рынка планируют построить крупный торгово-развлекательный центр. Общая площадь центра составит более 60 тысяч квадратных метров, торговая – более 24 тысяч. В нем будут представлены крупнейшие международные и федеральные бренды. Всего в нем разместят более 100 магазинов, среди них будут продуктовый супермаркет, многозальный кинотеатр и двухуровневый универмаг. Также в нем оборудуют двухэтажный подземный паркинг.

Новое здание торгово-развлекательного центра будет отвечать нормативам градостроительного проектирования, современным нормам и требованиям, предъявляемым к торгово-развлекательным центрам, в том числе в рамках пожарной безопасности. Будет создано не менее 500 рабочих мест.