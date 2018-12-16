РИАМО - 16 дек. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем телеведущего и народного артиста России Юрия Николаева и отметил его неисчерпаемую энергию, сообщает Газета.ru.

«Глава государства отметил, что Николаев заботится о поддержке молодых музыкантов и артистов. Путин подчеркнул, что Николаев является востребованным и популярным телеведущим, обладает высоким профессионализмом, неисчерпаемой энергией и доброжелательным отношениям к зрителям», - говорится в сообщении.

Путин также добавил, что телеведущий реализует разноплановые и интересные творческие проекты.

Юрий Николаев - советский и российский теле- и радиоведущий, актер, Народный артист Российской Федерации. Он известен как ведущий еженедельной музыкальной программы «Утренняя почта», а с 1991 года по 2003 год вел еженедельную музыкальную программу «Утренняя звезда». С 9 июля 2017 года — ведущий утренней программы «Честное слово».