РИАМО - 16 дек. Учащийся детской школы искусств подмосковного Видного Никита Киселев прошел отбор и стал самым молодым участником молодежного состава оркестра под управлением Юрия Башмета, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского района.

На базе школы искусств 15 и 16 декабря проходят мастер-классы по классу ударных инструментов. Их проводит преподаватель МГК музыкального исполнительства имени Ф. Шопена, солист-литаврист, концертмейстер группы ударных инструментов государственного симфонического оркестра «Новая Россия», лауреат всероссийских и международных конкурсов Андрей Зубов. Это уже второй его мастер-класс в данной школе, он может оценить динамику достижений учеников, уровень их профессиональной подготовки.

«Благодаря методической и профессиональной помощи, которую получают преподаватели и учащиеся детских школ искусств при проведении мастер-классов, учащийся МАУДО «ДШИ города Видное» Киселев Никита, преподаватель Арсений Визор, с успехом прошел отборочный конкурс в молодежный состав оркестра под управлением Ю. Башмета, и стал самым молодым его участником», - говорится в сообщении.

Программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» была запущена в России в 2013 году. Основным проектом в рамках реализации программы стало создание образовательных центров высшего профессионального мастерства Башмета.

В 2018 году программа «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» стартовала в Видном, на базе МАУДО «Детская школа искусств города Видное». В рамках программы прошли 24 мастер-класса. ДШИ посетили около 400 преподавателей Московской области. Для педагогов это отличная школа профессионального мастерства, своего рода курсы повышения квалификации. Более 250 обучающихся музыкальных школ и вузов области приняли участие в мастер-классах. Большинство из участников этих творческих встреч являются лауреатами престижных музыкальных конкурсов и фестивалей.

Ученики подмосковных школ искусств встретились с такими известными музыкантами и педагогами, как Евгений Финкельштейн (классическая гитара) Анна Соколова (скрипка), Леонид Гурьев (труба), Александр Ревич (скрипка), Александр Плисковский (флейта), Татьяна Белякова (вокал), Ролло Ковак (скрипка, Франция) , Сергей Главатских (фортепиано), Леонид Друтин (саксофон), Андрей Зубов (ударные инструменты), Александр Селиванов (аккордеон), Гарет Маклернон (флейта, Ирландия) и другие.

В месяц проходит по три мастер-класса. В 2019 году мастер-классы в детской школе искусств Видного продолжатся. Это будет способствовать методической помощи преподавателям в реализации образовательных программ, качеству учебного процесса, повышению интереса к обучению, позволит юным музыкантам усвоить опыт профессионалов, почерпнуть много нового в исполнении, трактовке произведений, звукоизвлечению и поможет юным исполнителям стать открытыми и уверенными в себе.

Мастер-классы проводятся с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, министра культуры Московской области Нармин Ширалиевой.