РИАМО - 16 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в воскресенье вечером количество отмененных и задержанных рейсов выросло до 34, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Ранее количество отмененных и задержанных рейсов в аэропортах Московского региона составляло 23.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» шесть рейсов отменили, 14 задержали. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов, а во «Внукове» задержали один рейс.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

По данным Росгидромета, вечером в воскресенье в Москве наблюдается дымка. Температура составляет минус 11 градусов.