РИАМО - 16 дек. В ходе тушения пожара в квартире в Керамическом проезде был спасен один человек, его передали для осмотра медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В воскресенье в 16:42 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Керамический проезд, дом 77, корпус 2.

«По данному адресу, по предварительной информации, происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома на девятом этаже на общей площади около 9 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе в 17:08 отрытое горение было ликвидировано», - говорится в сообщении.

В ходе работ по ликвидации загорания из квартиры был спасен один человек – его передали медикам для осмотра.