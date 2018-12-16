РИАМО - 16 дек. Загоревшийся частный дом в деревне Жуково подмосковного Домодедова потушили, площадь пожара составила 106 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 08:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Жуково, улица Деревенская, дом 10. В 10:45 — локализация на площади 106 квадратных метров. В 11:12 — ликвидация открытого горения.

«В 16:50 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: семь единиц техники, 23 человека, в том числе от МЧС: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что два человека стали жертвами пожара в бане в деревне Жуково.