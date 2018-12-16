РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В конноспортивном клубе «Каскад» в деревне Торбеево подмосковных Люберец 22 декабря состоится новогодняя сказка для детей с участием лошадей, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудник клуба Наталия Юрченко.

«Двадцать второго декабря в конноспортивном клубе «Каскад» для детей покажут новогоднюю сказку «Куда уходит старый год». В представлении примут участие лошади», - сказала Юрченко.

Она добавила, что сказка начнется в 12:00. После представления дети и взрослые смогут покататься на лошадях и собаках. Также юных гостей ждут конкурсы с призами.

«Также мы покажем сказку 29 декабря и 5 января. Приходите, будет интересно», - отметила Юрченко.

Уточнить стоимость билетов можно по телефону: 8(929)927-44-97. Конноспортивный клуб «Каскад» находится по адресу: деревня Торбеево, дом №39Ж.