РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. В подмосковном Королеве могут запустить регулярные туристические маршруты, которые будут включены в проект «ПромПоезд», сообщил «РИАМО в Королеве» член королевского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Андрей Чермошенцев.

В воскресенье в Королеве прошло заседание королевского отделения ВООПИиК под председательством руководителя Ольги Мельниковой. В ходе заседания участники подвели итоги работы в 2018 году и обсудили планы.

«У нас есть договоренность с авторами проекта «ПромПоезд», чтобы включить Королев в маршрут. С марта мы планируем запустить его. Это будет два дневных маршрута с перерывами на обед, которые будет включать в себя обзорную экскурсию по городу и посещение музеев. Организаторами выступает проект «ПромПоезд», городской комитет КПРФ при поддержке ВООПИиК», - сказал Чермошенцев.

На заседании предварительно обсудили создание путеводителя по Королеву, проблемы сохранения еще не утраченных исторических зданий и включения их в перечень объектов культурного наследия. На повестке дня стояла судьба исторического квартала на Фрунзе и подготовка и публикация книг.

Также в музее Королева планируется открытие экспозиции «Город строится», в создании которой планируют принять активное участие члены городского отделения ВООПИиК.

«ПромПоезд» - туристический проект автора блога «Летопись русской усадьбы» Вадима Разумова и проекта «МосПромАрт», который реализуется при поддержке ЦППК и министерства культуры Московской области. Проект подразумевает знакомство с эпохами мануфактурной промышленности, различными видами производств, историей нашей страны. В дополнение к традиционным экскурсиям предлагаются обеды по старинным рецептам, забытые развлечения и творческие мастер-классы.