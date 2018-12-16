РИАМО - 16 дек. Хоккейная сборная России объявила свой состав на предстоящую в воскресенье игру с финнами в заключительном матче Кубка Первого канала в рамках Евротура, сообщает Газета.ru.

В составе сборной России есть изменения по сравнению с матчем против чешской сборной (7:2). Место в рамке вместо Ильи Сорокина займет Игорь Шестеркин.

«Полный состав российской команды выглядит следующим образом: вратарь Игорь Шестеркин, первое звено: Никита Нестеров — Артем Блажиевский, Михаил Григоренко — Андрей Локтионов — Кирилл Капризов, второе звено: Владислав Гавриков — Василий Токранов, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов», - говорится в сообщении.

В третьем звене выйдут Виктор Антипин — Александр Елесин, Александр Кадейкин — Сергей Андронов — Сергей Плотников. В четвертом: Андрей Педан — Алексей Василевский, Андрей Кузьменко — Илья Каблуков — Евгений Кето.

Ранее сборная Швеции в Москве обыграла Чехию на Кубке Первого канала со счетом 3:2. Шведы заняли третье место на турнире. Сборная Чехии заняла четвертое место на российском этапе Евротура. Первое место между собой разыграют сборные России и Финляндии.