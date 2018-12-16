РИАМО - 16 дек. Возгорание произошло в бытовке в селе Константиновские хутора городского округа Ступино, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 13:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Ступино, село Константиновские хутора, коттеджный поселок Олимп.

«В 14:10 ликвидация последствий пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», - говорится в сообщении.