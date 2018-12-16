РИАМО - 16 дек. Неизвестный проник в квартиру пенсионера на улице Большая Дмитровка и украл оттуда пять наручных часов, материальный ущерб составил свыше 8,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 15 декабря в 12:40 в ОМВД от пенсионера, зарегистрированного по адресу: Москва, улица Большая Дмитровка, поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 11:00 28 октября до 22:00 13 декабря неизвестный путем свободного доступа проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу пяти наручных швейцарских часов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 8,503 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».