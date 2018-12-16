РИАМО - 16 дек. Спортсмен из Ленинского района Подмосковья Евгений Рылов стал чемпионом мира по плаванию на дистанции 200 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Рылов установил результат абсолютного рекорда в 1 минуту 47,02 секунды.

«Евгений абсолютно взорвал эмоции жителей Ленинского района! За неделю шесть медалей: четыре золота, три серебра и одна бронза», - сказал глава Ленинского района Валерий Венцаль.

Он уточнил, что победа Рылова должна стать примером для спортсменов района.

«Мы гордимся, что его тренировочной базой был спортивный центр «Дельфин», - добавил Венцаль.