РИАМО - 16 дек. В коллекторе в Столешниковом переулке столицы произошло задымление из-за загоревшегося электрокабеля, возгорание ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«Шестнадцатого декабря 2018 года в 13:13 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в коллекторе по адресу: Столешников переулок, дом 2, строение 1. По данному адресу происходило загорание электрокабеля в коллекторе на общей площади около 1 погонного метра», - говорится в сообщении.

Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарных загорание было полностью ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.