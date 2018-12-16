РИАМО - 16 дек. В Большом Златоустинском переулке в центре Москвы неизвестные напали на молодого человека, избили его и забрали денежные средства в размере 59 тысяч рублей, нападавших ищет полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.



«Вчера в 4 часа утра в Большом Златоустинском переулке неизвестные нанесли удары мужчине 1998 года рождения и отобрали у него денежные средства. Сумму ущерба потерпевший оценил в 59 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сказал собеседник агентства.



Ранее СМИ сообщали, что по данному адресу нападению подвергся гражданин Франции.