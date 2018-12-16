РИАМО - 16 дек. С понедельника в Москве начнется рост количества автомобилей на дорогах, по прогнозам, ежедневно на столичные дороги будет выезжать около 3,7 миллиона автомобилей, это связано с подготовкой к новогодним праздникам, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения.

«Уже в понедельник из-за подготовки к новогодним праздникам традиционно увеличится количество поездок, которые совершают жители столицы и соседних регионов по городу. По нашему прогнозу, число автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам, возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями и составит больше 3,7 миллиона машин в сутки», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.

«К 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений», - добавил представитель пресс-службы.

ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться городским транспортом в последние две недели декабря. Это поможет точнее рассчитать время в пути. Поездки на личном автомобиле лучше сдвинуть на внепиковые часы.

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