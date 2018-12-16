РИАМО - 16 дек. В деревне Шестово городского округа Домодедово в Московской области обнаружили тела пяти человек, причиной гибели могла стать утечка газа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью.
«Наиболее вероятной причиной гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово следователи считают утечку газа», - сказал собеседник агентства.
Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, по данному факту проводится проверка.
Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области также подтвердил факт смерти пяти человек.
«К нам поступала такая информация. Наличие тел подтверждаем», - отметил собеседник агентства.
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