РИАМО - 16 дек. В деревне Шестово городского округа Домодедово в Московской области обнаружили тела пяти человек, причиной гибели могла стать утечка газа, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Подмосковью.

«Наиболее вероятной причиной гибели пяти человек в бытовке рядом со строящейся гостиницей в деревне Шестово следователи считают утечку газа», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, по данному факту проводится проверка.

Представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области также подтвердил факт смерти пяти человек.

«К нам поступала такая информация. Наличие тел подтверждаем», - отметил собеседник агентства.

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