РИАМО - 16 дек. В столице возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на женщину на Новогиреевской улице, злоумышленник ограбил потерпевшую на 60 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 14 декабря в 23:27 безработная женщина 1996 года рождения сообщила в службу «02» о разбойном нападении по адресу: улица Новогиреевская, дом 20/34, корпус 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 23:05 по указанному адресу неизвестный, применив в отношении потерпевшей предмет, похожий на электрошокер, открыто похитил у нее сумку, в которой находились денежные средства в сумме 42 тысячи рублей, личные документы, банковская карта, портативное зарядное устройство, кошелек, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 60 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

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