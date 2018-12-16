РИАМО - 16 дек. В столице возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на аптеку по 2-му Новоподмосковному переулку, злоумышленники похитили из кассы 200 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 15 декабря в 20:11 провизор аптеки сообщила в службу «02» о разбойном нападении по адресу: 2-ой Новоподмосковный переулок, дом 8.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:00 двое неизвестных в матерчатых масках вошли в помещение аптеки по указанному адресу, угрожая провизору предметом, похожим на нож, надели на нее наручники, открыто похитили из кассы 200 тысяч рублей, принадлежащие ООО, а также 50 тысяч рублей, сотовый телефон, принадлежащие провизору, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что общий материальный ущерб составил около 290 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.