РИАМО – 16 дек. Европейская киноакадемия назвала лучший фильм Европы 2018 года, им стала картина «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, сообщает в воскресенье Газета.ru.
Церемония прошла в Севилье. В голосовании за лучшие европейские фильмы приняли участие более 3,5 тысяч деятелей киноискусства из Европы.
«Павликовский также был удостоен звания лучшего европейского режиссера и сценариста за картину «Холодная война», а исполнительница главной роли Иоанна Кулиг стала лучшей актрисой», — говорится в сообщении.
Лучшим актером был признан Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмэн» (Dogman).
Среди претендентов на лучший фильм Европы также были «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.
В фильме «Холодная война» рассказывается история любви музыканта и певицы во время холодной войны.
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