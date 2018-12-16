РИАМО – 16 дек. Европейская киноакадемия назвала лучший фильм Европы 2018 года, им стала картина «Холодная война» польского режиссера Павла Павликовского, сообщает в воскресенье Газета.ru.

Церемония прошла в Севилье. В голосовании за лучшие европейские фильмы приняли участие более 3,5 тысяч деятелей киноискусства из Европы.

«Павликовский также был удостоен звания лучшего европейского режиссера и сценариста за картину «Холодная война», а исполнительница главной роли Иоанна Кулиг стала лучшей актрисой», — говорится в сообщении.

Лучшим актером был признан Марчелло Фонте за роль в кинокартине «Догмэн» (Dogman).

Среди претендентов на лучший фильм Европы также были «На границе миров» Али Аббаси, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Девочка» Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

В фильме «Холодная война» рассказывается история любви музыканта и певицы во время холодной войны.