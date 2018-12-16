РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В микрорайоне Климовск Подольска неизвестные подростки поснимали номера с автомашин на проспекте 50 лет Октября, в настоящее время пострадавшие ищут очевидцев данного инцидента, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница округа.

Инцидент произошел 14 декабря в районе 1:20 в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября у домов №15Б и 17А.

«Неизвестные поснимали номера с нескольких машин. Я ночью увидела у машин четырех подростков, которые вскоре убежали. Некоторые снятые номера владельцы машин нашли в сугробах, видимо, когда ребята убегали, то побросали их. Но некоторые свои номера так и не нашли»,- сказала жительница.

Она добавила, что жители разыскивают очевидцев данного инцидента или других пострадавших, и просит всех, кто владеет какой-либо информацией, написать личное сообщение Julia Kireeva в соцсети «ВКонтакте».