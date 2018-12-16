РИАМО - 16 дек. Тело пожилого мужчины нашли в квартире подмосковного Реутова, по подозрению в убийстве задержан его сын, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пятнадцатого декабря в 11:00 в подвальном помещении жилого многоквартирного дома на Юбилейном проспекте в Реутове обнаружен труп мужчины 1954 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области сын убитого 1983 года рождения.

По словам собеседника агентства, преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.