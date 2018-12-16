РИАМО - 16 дек. Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева с Днем независимости и высоко оценил партнерские отношения стран, сообщает Газета.ru.

«По словам Путина, Казахстану удалось достичь успеха в развитии экономической, социальной и научно-технической областей», - говорится в сообщении.

Российский лидер уточнил, что государство делает вклад в решение региональных и международных вопросов. Путин высоко оценил российско-казахстанские отношения стратегического партнерства.