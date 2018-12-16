© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
Возраст дерева составляет 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Мероприятие по традиции сопровождалось народными гуляньями.
© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
Как отметил начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления управления делами президента РФ Анатолий Качанов, поиски главной новогодней елки страны начались еще в феврале.Где купить подарки на Новый год: 10 главных ярмарок Москвы>>
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
Украшения для елки уже закуплены, каждый год их состав пополняется. В Кремле будет новогодний карнавал.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
Срубленная в Щелковском районе Подмосковья главная ель страны приедет в Московский Кремль 18 декабря, ее завезут через Спасскую башню.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: праздничная программа, посвященная прощанию с главной новогодней елью страны
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