РИАМО - 16 дек. На Новоясеневском проспекте в столице автобус врезался в столб, обстоятельства случившегося выясняют, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«Примерно час назад на выезде с Новоясеневского проспекта автобус врезался в столб. В аварии никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
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