РИАМО - 16 дек. Обнаруженный на улице Покровке в центре Москвы бесхозный чемодан не представляет опасности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В центре Москвы прохожие обратили внимание на подозрительный бесхозный чемодан. На место для проверки были вызваны кинологические службы.

«Найденный чемодан проверили. Никакой общественной опасности (он - ред.) не представляет», - сказал собеседник агентства.