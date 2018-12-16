РИАМО - 16 дек. Информация о похищении девушки на пересечении улиц Россолимо и Фрунзе в Москве не соответствует действительности, по данному адресу между мужчиной и девушкой произошел конфликт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что неизвестные затащили девушку в автомобиль на пересечении улиц Россолимо и Фрунзе.

«Никакого похищения нет. Обратился очевидец, который видел, как девушка вышла из машины, после чего водитель грубо посадил ее обратно. После этого машина уехала», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту полицией проводится проверка.