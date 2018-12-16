РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. В карнавальном забеге в подмосковном Королеве принимают участие спортсмены из семи стран, в том числе из 160 городов России, сообщила «РИАМО в Королеве» организатор забега Мария Чиркова.

Забег в костюмах проходит в Королеве в воскресенье. Для детей подготовлены трассы от 400 до 800 метров, взрослые пробегут трассы от 5 до 21,1 километра.

«Забег проходит во второй раз, в сегодняшнем принимают участие 1,4 тысячи спортсменов из 160 городов России. Участвуют бегуны из семи стран, в том числе из Кувейта», - сказала Чиркова.

В этом году забег для детей организаторы разделили на несколько категорий. Всего в забеге приняли участие 350 детей.

В карнавальном забеге победители и призеры будут не только среди самых быстрых бегунов, призы получат и те, кто представит самый лучший костюм.

На площадке забега организованы еда и горячий чай, дети получили призы и подарки. Взрослых участников тоже ждут награды. Забег продлится до 16:00.