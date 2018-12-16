РИАМО - 16 дек. Десять россиян пострадали в результате аварии с автобусом под Цюрихом в Швейцарии, они госпитализированы, сообщает Газета.ru.
Рейсовый автобус попал в аварию при следовании из итальянского города Генуя в немецкий Дюссельдорф.
«В данный момент им (пострадавшим – ред.) оказывается медицинская помощь. <…> Посольство находится в контакте с местной полицией и лечебными учреждениями», - говорится в сообщении посольства России в Швейцарской Конфедерации в Twitter.
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