РИАМО - 16 дек. Десять россиян пострадали в результате аварии с автобусом под Цюрихом в Швейцарии, они госпитализированы, сообщает Газета.ru.

Рейсовый автобус попал в аварию при следовании из итальянского города Генуя в немецкий Дюссельдорф.

«В данный момент им (пострадавшим – ред.) оказывается медицинская помощь. <…> Посольство находится в контакте с местной полицией и лечебными учреждениями», - говорится в сообщении посольства России в Швейцарской Конфедерации в Twitter.