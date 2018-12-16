РИАМО - 16 дек. Столичный главк МЧС России опроверг информацию о пожаре в детской театральной студии «Надежда», сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что МЧС проверяет сведения о возгорании в детской театральной студии «Надежда» на 2-й Институтской улице.
«Информация, опубликованная в некоторых СМИ, не соответствует действительности - подобных заявок в МЧС Москвы не поступало», — говорится в сообщении.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии