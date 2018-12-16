РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В воскресенье во дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец стартовало первенство городского округа по чирлидингу, в нем участвуют восемь команд, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я благодарен родителям, что у вас такие спортивные дети. Мы будем и дальше развивать спорт на нашей территории. Чирлидинг - женственный и красивый вид спорта. Девочки, вы все очень красивые и замечательные, желаю вам побед, а судьям - справедливого судейства», - сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В первенстве участвуют восемь команд из Люберец, Малаховки, Орехово-Зуева, Смоленска и других городов. Всего соревнуются 530 спортсменок.

Чирлидинг – это массовый, зрелищный, синхронный танец с элементами спортивной гимнастики и акробатики. В программу выступления входит коллективное построение пирамид и фигур.