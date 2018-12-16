РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В центре подмосковного Подольска в воскресенье денем образовалась почти трехкилометровая пробка, на данном промежутке автодороги произошло ДТП, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса на 13:10, в центре горокруга образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от поворота с улицы Павлика Морозова на проспект Ленина до автобусной остановки «Автоколонна 1127» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения - 20 километров в час. Также на проспекте Ленина у историко-мемориального музея-заповедника «Подолье» произошло ДТП.

Помимо этого, движение затруднено и на улицах Кирова, Стекольникова, 50 лет ВЛКСМ, Индустриальная и других.