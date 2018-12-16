РИАМО - 16 дек. Председатель Избирательной комиссии региона Илья Березкин посетил в воскресенье два избирательных участка, на которых проходят выборы в совет депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского района, сообщается на сайте сетевого издания «Вестник Мособлизбиркома».

В воскресенье в Черкизове проходят выборы депутатов совета депутатов Пушкинского района. Общее количество избирателей - 1569. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образовано два избирательных участка. На обоих участках используется КОИБ. Избирательные участки также посетил председатель Мособлизбиркома.

«Выборы проходят на достойном организованном уровне. На сегодняшний момент явка составляет 14,5%, это хороший результат, особенно для таких небольших выборов, которые проходят не в единый день голосования, а в установочное время - в декабре. Погода хорошая, настроение на участках отличное», - сказал Березкин.

Он отметил, что местные выборы – это всегда важное событие для территории. Березкин также пообщался с избирателями, председателями УИК и наблюдателями.

Решение о проведении выборов принято в связи со вступлением в законную силу 1 октября 2018 года решения Московского областного суда. Суд признал неправомочным состав совета депутатов Черкизова, избранный на муниципальных выборах 14 сентября 2014 года.

В совет избираются 10 депутатов по двум многомандатным избирательным округам. Организует выборы избирательная комиссия городского поселения Черкизово.