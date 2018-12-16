РИАМО - 16 дек. Подмосковные следователи организовали доследственную проверку по факту смерти двух человек в результате пожара в городе Пересвет Сергиево-Посадского района, в ходе пожара также пострадали три человека, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В воскресенье в комнате общежития на улице Октябрьская в городе Пересвет произошло возгорание. В ходе ликвидации пожара обнаружено тело 40-летнего мужчины. Еще один мужчина 1978 года рождения скончался при доставлении в больницу. Также пострадала 42-летняя женщина и трое ее детей 2011, 2010 и 2006 годов рождения, которые госпитализированы в медучреждение с диагнозом: отравление угарным газом.

«По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организованно проведение доследственной проверки. <…> Установлено, что погибшие мужчины и пострадавшая женщина накануне употребляли спиртные напитки», - говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - заключается в материале.