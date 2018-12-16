РИАМО - 16 дек. На улице Покровке в столице обнаружен бесхозный подозрительный чемодан, на месте работают сотрудники полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«На улице Покровка, в районе дома 4, граждане увидели бесхозный чемодан. Сейчас по этому факту проводим проверку», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место находки вызваны кинологические службы.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>