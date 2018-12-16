РИАМО - 16 дек. Два человека стали жертвами пожара в бане в деревне Жуково городского округа Домодедово, их тела были обнаружены на месте возгорания, сообщает ТАСС.

В воскресенье в 08:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Жуково, улица Деревенская, дом 10. В 10:45 локализация на площади 106 квадратных метров. В 11:12 ликвидация открытого горения.

«Тела погибших были обнаружены на месте пожара после его ликвидации», - сказал источник в экстренных службах.

На тушении пожара были задействованы 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС: семь человек и две единицы техники.