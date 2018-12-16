РИАМО - 16 дек. Скончался почетный директор института философии РАН, президент Российского философского общества Вячеслав Степин, траурная церемония пройдет 18 декабря в Ритуальном зале Российской академии наук в столице, сообщается на сайте института философии Российской академии наук.

«14 декабря 2018 года отечественная наука понесла невосполнимую потерю. На 85-м году ушел из жизни заместитель академика-секретаря ООН РАН, почетный директор института философии РАН, президент Российского философского общества, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий, академик РАН Вячеслав Семенович Степин, лидер отечественной философии, международно признанный специалист в области философии науки, человек широкой образованности, высокой культуры и личного обаяния», - говорится в сообщении.

Степин являлся не только крупнейшим ученым, выдающимся организатором науки, но и прекрасным лектором, создателем научной школы. Его концепция теоретического знания и типов научной рациональности, понятие постнеклассической научной картины мира дают наиболее целостное представление об истории развития и перспективах техногенной цивилизации, что получило всеобщее признание, в том числе и за рубежом.

«С именем Вячеслава Семеновича связано превращение института философии из идеологического учреждения в подлинно научный институт. Став директором института в 1988 году, В.С. Степин ввел демократические принципы управления. Будучи директором академического института в один из самых тяжелых периодов существования академии наук, он был примером самоотверженной работы ученого», - добавляется в материале.

Траурная церемония пройдет 18 декабря в 11:00 в Ритуальном зале Российской академии наук. Прощание пройдет в крематории на Хованском кладбище.