РИАМО - 16 дек. Предстоящей ночью в столице ожидается до минус 17 градусов, таким образом, эта ночь может стать самой холодной с начала зимы, температура будет на 7-8 градусов ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Ближайшая ночь в Москве может стать самой холодной с начала зимы. Пока холоднее всего в столице было 1 декабря, когда минимальная температура воздуха составила минус 15,1 градуса. По области холоднее всего было в Черустях – минус 23,2 градуса», — говорится в сообщении.

По расчетам синоптиков, ближайшей ночью в условиях относительно малооблачной и спокойной антициклональной погоды в Москве температура воздуха понизится до минус 15 – минус 17 градусов, по области ожидается от минус 14 до минус 19 градусов, местами до минус 24 градусов.

Такие значения на 7-8 градусов ниже климатической нормы.

«Будьте внимательны и осторожны, одевайтесь теплее», - заключается в материале.