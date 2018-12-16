РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 дек. Спортсмен из подмосковного Дзержинского Владислав Бернецкий выиграл бронзовую медаль на чемпионате России по джиу-джитсу, говорится в сообщении пресс-службы межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России».

Чемпионат России по джиу-джитсу прошел в Санкт-Петербурге.

«Координатор проекта «Территория спорта» межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России», житель подмосковного Дзержинского Владислав Бернецкий завоевал бронзовую медаль чемпионата России по джиу-джитсу. Он награжден дипломом III степени, который был подписан министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым», - говорится в сообщении.

Коллектив Гражданского комитета России поздравляет чемпиона с достойным участием в чемпионате России по джиу-джитсу.

«Данное яркое событие - это очередная лепта в дело Гражданского комитета России по популяризации спорта, единоборств и здорового образа жизни», - отметил лидер общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.