РИАМО - 16 дек. Возгорание произошло в квартире на площади около 5 квадратных метров на улице Маршала Чуйкова в столице, в ходе тушения огня пожарные спасли пять человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

В воскресенье в 11:52 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Маршала Чуйкова, дом 9, корпус 3.

«По данному адресу происходило загорание в одной из квартир жилого дома на общей площади около 5 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 12:06 загорание было ликвидировано», - говорится в сообщении.

В ходе работ по тушению загорания из квартиры и соседних квартир было спасено пять человек, всех спасенных передали медикам для осмотра.