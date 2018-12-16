РИАМО - 16 дек. Безработный мужчина сильно избил своего собутыльника в ходе ссоры на Шоссейной улице в столице, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 15 декабря в 05:45 в службу «02» сообщили о нанесении телесных повреждений по адресу: улица Шоссейная, дом 66. Прибывшие на место полицейские никого не обнаружили.

«В 10:40 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с адреса: улица Шоссейная, дом 66, нарядом скорой помощи и госпитализации с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, переломом костей лицевого скелета, ушибом мягких тканей головы и лица гражданина 1989 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 22:20 по адресу: улица Гурьянова, дом 61, был задержан безработный мужчина 1996 года рождения. Он был изобличен в том, что после совместного распития спиртных напитков, в ссоре, избил своего оппонента на Шоссейной улице и скрылся.

По словам собеседника агентства, по данному факту возбудили уголовное дело.