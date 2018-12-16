РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска убрали оставленные спиленные ветки по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки и вывоза порубочных остатков. Он отметил, что в микрорайоне Климовск, в поселке Южный, у дома №31 сложены порубочные остатки и так и не вывезены.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу уборки порубочных остатков по адресу: микрорайон Климовск, Южный поселок, вблизи дома №31 и сообщает, что по указанной информации администрацией был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушению проведены», - сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.