РИАМО - 16 дек. В новой Москве возбудили уголовное дело по факту избиения безработного мужчины, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«В 20:23 15 декабря в МО МВД поступил материал проверки по заявлению от 15 декабря гражданина 1965 года рождения, неработающего, в котором он сообщает, что 14 декабря в точно не установленное время, находясь на территории жилого дома, расположенного на территории СНТ деревни Дудкино поселка Мосрентген Москвы (точный адрес не установлен), неизвестный нанес ему множественные удары по телу, скрылся», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали.

В медучреждении сообщили, что мужчина получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, закрытый перелом четырех-пяти ребер справа, пневмоторакс справа, множественные ушибы мягких тканей лица.

Представитель пресс-службы столичного главка МВД России уточнил, что по данному факту возбудили уголовное дело.