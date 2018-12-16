РИАМО - 16 дек. Пожар произошел в частном доме в деревне Жуково городского округа Домодедово на площади 106 квадратных метров, в результате возгорания пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В воскресенье в 08:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, деревня Жуково, улица Деревенская, дом 10.

«В 10:45 локализация на площади 106 квадратных метров. В 11:12 ликвидация открытого горения. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В тушении пожара в частном доме принимают участие 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС: семь человек и две единицы техники.