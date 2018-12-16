РИАМО - 16 дек. Срубленная в Щелковском районе Подмосковья главная ель страны приедет в Московский Кремль 18 декабря, ее завезут через Спасскую башню, сообщил журналистам начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

В воскресенье в Щелковском районе Подмосковья срубили новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля.

«Везем (елку – ред.) во вторник в Кремль. Завозим через Спасскую башню, которая открывается два раза в год - 9 мая и для елки. Там будет встречать офицер ФСО» - сказал Качанов.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин, совсем скоро новогодняя красавица из Подмосковья, украшенная 2 тысячами игрушек и 1,5 километром гирлянд, будет радовать детей на Соборной площади Кремля.

Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это редко, в частности, за время правления Николая II всего два раза. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском Селе около Санкт-Петербурга.

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