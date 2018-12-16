РИАМО - 16 дек. В Подмосковье прошла конференция по избирательному праву «Кодификация регионального избирательного законодательства: основные подходы и практика реализации», на мероприятии обсудили вопросы применения современных технологий в избирательном процессе, создание экстерриториальных участков, привлечение молодежи на выборы, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Седьмая международная научно-практическая конференция «Кодификация регионального избирательного законодательства: основные подходы и практика реализации» открылась 14 декабря в Московском областном учебном центре. Уже седьмой год инициатором проведения конференции выступает Мособлизбирком и традиционно собирает около 100 неравнодушных представителей сферы со всей России.

«В работе конференции приняли участие представители ЦИК России, избирательных комиссий восьми субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных образований, представители политических партий и общественных организаций, правоведы, специалисты в области избирательного права - всего более 70 человек», — говорится в сообщении.

В ходе конференции обсуждались вопросы применения современных технологий в избирательном процессе, создание экстерриториальных участков, привлечение молодежи на выборы. Также в рамках конференции прошли круглые столы по наиболее актуальным вопросам избирательного процесса.

«Вопрос о кодификации избирательного законодательства Московской области неоднократно поднимался как в научных кругах, так и на государственном уровне. Несмотря на это, единый кодифицированный акт в области избирательного права Московской области не принят, что позволяет вопросу о необходимости кодификации электорального законодательства Московской области оставаться актуальным», – отметил председатель Избирательной комиссии региона Илья Березкин.

Как отметили участники VII Международной научно-практической конференции, такие мероприятия помогают специалистам, отвечающим за организацию избирательного процесса, распространять наиболее эффективные практики и получать своевременную обратную связь от экспертного сообщества.