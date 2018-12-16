РИАМО - 16 дек. На Всероссийскую елку в Московский Кремль со всей страны приедут порядка 6 тысяч детей, в центре столицы будет новогодний карнавал, сообщил начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления Управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

В воскресенье в Щелковском районе Подмосковья срубили новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля.

«С наступающим Новым годом! Мы собираем детей на Всероссийскую елку в Кремле со всех регионов нашей родины - около 6 тысяч детей. 26 декабря в 12 часов все пребывают на всероссийскую елку», - отметил Качанов.

Он добавил, что украшения уже закуплены, каждый год их состав пополняется. В Кремле будет новогодний карнавал.

Дореволюционная традиция ставить в новогодние праздники елку на Соборной площади Кремля возродилась в декабре 1996 года по инициативе первого президента России Бориса Ельцина. До 1917 года новогоднюю елку устанавливали на этой площади только тогда, когда члены царской семьи праздновали наступление Нового года в Кремле. Случалось это редко, в частности, за время правления Николая II всего два раза. Царская семья имела обыкновение справлять Новый год в Царском Селе около Санкт-Петербурга.

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