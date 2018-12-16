РИАМО - 16 дек. Новогоднюю ель, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля, срубили в воскресенье в Щелковском районе Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Возраст дерева составляет 100 лет, высота - 27 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров. Мероприятие по традиции сопровождалось народными гуляньями. Перед детьми выступил царь Берендей, на поляне в лесу организована новогодняя ярмарка, где можно выпить чай из большого самовара, разучить старинные колядки, слепить и раскрасить снеговика, выковать подкову.

«Все, что здесь происходит придумал Гедиминас Таранда, его команда придумала красивую историю. Елку мы забираем из Берендеева царства. А в ответ дарим маленькие саженцы. Сегодня каждый может позволить себе стать ребенком, загадать желание, оно обязательно сбудется», - сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

На сцене перед участниками мероприятия выступила солистка театра классического балета Moscow State Ballet Виктория Назаренко.

Как отметил начальник главного штаба по организации Всероссийской елки, заместитель начальника Главного эксплуатационного управления управления делами президента РФ Анатолий Качанов, поиски главной новогодней елки страны начались еще в феврале.

«Я бы хотел выразить благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Было найдено и предложено около 30 елок. Елка еще живая, но уже взрослая», - добавил Качанов.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин подчеркнул, что в воскресенье в Щелковском районе прошел финал конкурса красоты, в котором участвовали 30 елей. Совсем скоро новогодняя красавица, украшенная 2 тысячами игрушек и 1,5 километром гирлянд, будет радовать детей на Соборной площади Кремля.

В добрый путь главную елку страны отправят министр культуры Московской области Нармин Ширалиева, заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин и председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников.

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